Containervervoerder Maersk schrapt 1000 kantoorbanen

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk gaat duizend kantoorbanen schrappen om de kosten te drukken. Dat komt neer op 15 procent van de functies binnen de ondersteunende afdelingen en minder dan 1 procent van het totale personeelsbestand.

Maersk voorziet een verdere daling van de vrachttarieven na de heropening van de Rode Zee, nu de rust is teruggekeerd en Jemenitische Houthi-rebellen geen aanvallen meer uitvoeren op schepen. Het bedrijf verwacht dat de operationele winst dit jaar daalt tot tussen de 4,5 en 7 miljard dollar, vergeleken met 9,5 miljard dollar vorig jaar.

Vorig jaar daalde de omzet van Maersk tot 54 miljard dollar, van 55,5 miljard dollar in 2024. De nettowinst halveerde ruimschoots tot 2,7 miljard dollar.

Met de reorganisatie wil het concern de kosten jaarlijks met 180 miljoen dollar verlagen.