China wil niet meedoen aan gesprekken over nieuw kernwapenverdrag

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China zegt "op dit moment" niet deel te willen nemen aan eventuele onderhandelingen over een nieuw kernwapenverdrag. Donderdag is het Russisch-Amerikaanse verdrag New START verlopen en de Amerikanen zeggen alleen nieuwe afspraken te willen maken als China ook meedoet.

"China's nucleaire capaciteiten zijn van een totaal andere schaal dan die van de Verenigde Staten en Rusland", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moskou en Washington hebben de grootste voorraden kernwapens, maar volgens de Amerikanen groeit het arsenaal van de Chinezen in hoog tempo.

Rusland wilde het verdrag, dat beperkingen instelde voor het aantal kernwapens van beide landen, nog een jaar verlengen. Maar de VS stelden dat dat geen zin heeft zonder China. Beijing noemde het verlopen van het Russisch-Amerikaanse kernwapenverdrag New START "spijtig" en roept beide landen op om met elkaar in gesprek te blijven over "strategische stabiliteit".