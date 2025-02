Coolblue groeit in Duitsland en is er groter dan in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Coolblue is vorig jaar verder gegroeid in Duitsland, wat bijdroeg aan een nieuwe recordomzet. Het Nederlandse webwinkelbedrijf verdubbelde het bezorggebied op de Duitse markt, dat nu groter is dan het Nederlandse. Winstgevend zijn de activiteiten over de oostgrens nog niet, geeft topman Pieter Zwart aan in een toelichting op de jaarcijfers.

Door de uitbreiding met vier nieuwe depots in Duitsland kan Coolblue in potentie elektronica en witgoed bezorgen bij 17 miljoen Duitse klanten, zegt Zwart. Het gaat om activiteiten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, grenzend aan Nederland. Dit jaar mikt Coolblue op nog eens een verdubbeling van het bezorggebied in Duitsland, onder andere door een depot te openen in Hannover in de deelstaat Nedersaksen.

Om die uitbreiding in Duitsland mogelijk te maken verkocht Zwart vorig jaar een deel van zijn aandelen in Coolblue. Investeerder HAL werd daardoor meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf.