DOHA (ANP) - Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinale van het tennistoernooi van Doha te bereiken. De 28-jarige nummer 1 van Nederland verloor in de hoofdstad van Qatar met 6-7 (4) 7-6 (6) 4-6 van de Italiaan Matteo Berrettini.

Het was de tweede keer in twee weken tijd dat Griekspoor en Berrettini elkaar troffen op de baan. De Nederlandse nummer 51 van de wereld was in de eerste ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam in drie sets te sterk: 6-3 6-7 (2) 7-6 (4).