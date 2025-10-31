ECONOMIE
Corporaties lenen voor het eerst 100 miljard bij Waarborgfonds

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 15:10
DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties hebben deze maand voor het eerst 100 miljard euro aan leningen uitstaan bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit melden hun brancheorganisatie Aedes en het WSW. Daarmee kunnen woningcorporaties volgens Aedes bouwdoelen voor de komende jaren halen en sociale huurwoningen verduurzamen.
Het WSW staat garant voor leningen van aangesloten woningcorporaties, zodat ze tegen gunstige voorwaarden leningen kunnen afsluiten. Zij bekostigen een groot deel van hun investeringen met deze leningen. Het totaalbedrag aan leningen nam tussen 2013 en 2019 af omdat corporaties weinig investeerden en hun leningen aflosten. De laatste jaren zijn de investeringen volgens de organisaties weer flink gegroeid. In de eerste negen maanden van dit jaar nam het totaalbedrag met 4,5 miljard euro toe.
Aedes heeft met onder anderen de minister voor Volkshuisvesting afgesproken dat vanaf 2029 per jaar 30.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Met de WSW-leningen zouden woningcorporaties op koers liggen om vanaf 2029 jaarlijks ongeveer dat aantal huizen te bouwen. "De 100 miljard aan geborgde leningen laat zien dat woningcorporaties hun beloften waarmaken. Ze investeren volop in betaalbare en duurzame woningen en leefbare wijken", zegt voorzitter Liesbeth Spies van Aedes.
Ondanks de hoge investeringen maakt de koepelvereniging zich zorgen over de financiële houdbaarheid op de langere termijn. Woningcorporaties moeten de komende jaren tientallen miljarden meer lenen om de bouwdoelen te blijven halen. Aedes hoopt daarom dat een nieuw kabinet de winstbelasting voor woningcorporaties afschaft. "Geld dat wordt opgebracht door sociale huurders moet niet naar de rijksschatkist vloeien, maar geïnvesteerd worden in nieuwe sociale huurwoningen en fijne wijken", vindt Spies.
