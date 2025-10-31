Mariëtte Hamer nieuwe voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur

DEN HAAG (ANP) - Mariëtte Hamer is de nieuwe voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Ze blijft ook aan als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Voormalig Commissaris van de Koning, Han Polman, was tot september 2024 voorzitter van de ROB. Sinds zijn vertrek was hoogleraar Caelesta Braun de tijdelijke voorzitter.

"De ROB is een belangrijk adviescollege, waar ik mijn kennis en kunde in brede zin kan inzetten voor een goed openbaar bestuur", aldus Hamer op de site van de ROB. "Er is veel aan de hand in onze democratie en interbestuurlijke verhoudingen; ik kijk ernaar uit om daar met de ROB mee aan de slag te gaan."

Voorzitter

Hamer was eerder voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en voorzitter van de commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen. Ze was van 1998 tot 2014 Tweede Kamerlid namens de PvdA.

De ROB geeft de regering en het parlement advies over openbaar bestuur en de verhoudingen tussen overheden.