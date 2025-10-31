ECONOMIE
Hoe Groenlandse walvissen zo oud worden en hoe wij daarvan gebruik kunnen maken

Wetenschap
door Andrei Stiru
vrijdag, 31 oktober 2025 om 15:24
79232428_m
Groenlandse walvissen kunnen bijna twee eeuwen oud worden en blijven al die tijd opvallend gezond. Wetenschappers denken nu te hebben ontdekt hoe dat kan en we kunnen ervan leren om zelf langer te leven.
De onderzoekers hebben ontdekt dat het eiwit CIRBP in Groenlandse walvissen in opvallend hoge hoeveelheden voorkomt. Het speelt een rol bij het herstellen van breuken in DNA. Zulke breuken ontstaan door slijtage en stress in cellen en kunnen uiteindelijk leiden tot ziekten zoals kanker. Bij mensen stapelen die beschadigingen zich op naarmate we ouder worden.
De cellen van walvissen lijken simpelweg minder snel zulke fouten op te lopen. En als die fouten toch ontstaan, wordt het herstelproces extra krachtig ingezet. In het lab zorgde het toevoegen van walvis-CIRBP aan menselijke cellen en fruitvliegjes ervoor dat hun DNA snel herstelde. Fruitvliegjes leefden zelfs langer.

Kou speelt misschien een rol

Kou speelt bij dit proces mogelijk een rol. Groenlandse walvissen leven in ijskoud water en onderzoekers zagen dat cellen meer CIRBP aanmaken als de temperatuur een paar graden daalt. Hoeveel kou mensen zouden moeten verdragen om datzelfde effect te krijgen, weten ze nog niet. Wel speculeren ze dat simpele gewoontes zoals koud douchen misschien ooit kunnen helpen, al is dat nog lang niet bewezen.
Je moet nu wel geen walvis-eiwitten in capsulevorm verwachten. De onderzoekers zeggen dat het vroeg onderzoek is en dat het nog jaren kan duren voordat we weten of dezelfde strategie echt bij mensen werkt.
Bron: University of Rochester
