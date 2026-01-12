CPB: bijna 12.000 huurders van corporatiewoningen hebben koophuis

DEN HAAG (ANP) - Bijna 12.000 mensen die een huis huren van een woningcorporatie zijn ook eigenaar van één of meerdere woningen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Hoewel het maar een klein aantal (0,5 procent) van alle corporatiehuurders betreft, roept het volgens het CPB vragen op over "passend gebruik van schaarse sociale huurwoningen".

Huizen van woningcorporaties, meestal sociale huurwoningen, zijn er om mensen die niet zelfstandig op de vrije markt kunnen huren te voorzien van een woning. Maar bij vijf op de zes huurders die ook een woning bezitten, is dat in strijd met deze wettelijke taak van woningcorporaties.

In een op de zes gevallen bezit een huurder een extra woning door persoonlijke omstandigheden zoals een scheiding of het overlijden van een ouder. Dit botst niet met de doelstelling van de corporaties, zegt het CPB.

Problematisch

In de andere 10.000 gevallen is het gebruik van de huurwoning dus wel problematisch. Vaak wonen de huiseigenaren dan in sociale huurwoningen en verhuren ze hun koophuis om er geld mee te verdienen. In een op de tien gevallen bezitten huurders meer dan één woning. Enkele tientallen zijn eigenaar van meer dan tien huizen.

Ook gebruiken sommige mensen hun tweede woning voor het huisvesten van een naaste of maken ze zelf gebruik van de tweede woning. Dit botst volgens het CPB ook met het doel van woningcorporaties.

Huiseigenaren vallen ook op basis van hun inkomen buiten de doelgroep van de corporaties. Meer dan de helft heeft een hoger inkomen dan dat van mensen die recht hebben op sociale huur. De eigenaren verdienen gemiddeld 76,4 procent meer dan andere corporatiehuurders. Ook huren de woningbezitters vaak aantrekkelijkere corporatiewoningen dan andere sociale huurders.