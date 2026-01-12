Van Weel spreekt met Venezolaanse interim-president Rodríguez

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) heeft gesproken met interim-president Delcy Rodríguez van Venezuela. Dat laat de VVD-bewindsman weten op X. Rodríguez leidt het Zuid-Amerikaanse land sinds Amerikaanse militairen eerder deze maand de autoritaire leider Nicolás Maduro gevangennamen. Zij was eerder vicepresident.

Van Weel zegt "vooruitgang" te zien op belangrijke kwesties in Venezuela, waaronder de vrijlating van buitenlandse gevangenen. Of daar ook Nederlanders bij zitten, wil zijn ministerie tot dusver niet zeggen. De minister noemt het verder belangrijk om "onze communicatiekanalen open te houden".

Venezuela is het grootste buurland van het Caribische deel van het koninkrijk. De eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire liggen slechts enkele tientallen kilometers van de Venezolaanse kust.