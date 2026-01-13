ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeer grote brand in historische binnenstad Leeuwarden

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 5:02
anp130126038 1
LEEUWARDEN (ANP) - In de historische binnenstad van Leeuwarden woedt in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand in een woning aan de Grote Hoogstraat. De Veiligheidsregio Fryslân meldt dat het pand aan de voorzijde op instorten staat. Eerder was al duidelijk dat de bovenste verdieping en het dak volledig in brand stonden en het vuur was overgeslagen naar naastgelegen panden.
Er zijn veel hulpdiensten betrokken bij de bestrijding van de brand en de veiligheidsregio vraagt om deze de ruimte te geven. De brandweer richt zich op het behoud van de naastgelegen panden. Bewoners in de buurt worden op verschillende locaties opgevangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

ANP-514263595

Goed nieuws: toxic masculinity bestaat bijna niet

Loading