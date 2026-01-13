Zeer grote brand in historische binnenstad Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - In de historische binnenstad van Leeuwarden woedt in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand in een woning aan de Grote Hoogstraat. De Veiligheidsregio Fryslân meldt dat het pand aan de voorzijde op instorten staat. Eerder was al duidelijk dat de bovenste verdieping en het dak volledig in brand stonden en het vuur was overgeslagen naar naastgelegen panden.

Er zijn veel hulpdiensten betrokken bij de bestrijding van de brand en de veiligheidsregio vraagt om deze de ruimte te geven. De brandweer richt zich op het behoud van de naastgelegen panden. Bewoners in de buurt worden op verschillende locaties opgevangen.