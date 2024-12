CPB: fiscale steun schiet doel voorbij en helpt mkb nauwelijks

DEN HAAG (ANP) - Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) is niet geschikt om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen en kan beter worden afgeschaft, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek. De vennootschapsbelasting is de belasting die bv's, nv's en vergelijkbare bedrijven betalen over hun winst.

Volgens het CPB sluit de regeling niet aan bij problemen van het mkb en komt het voordeel voor een groot deel terecht bij bedrijven waarvoor dit niet bedoeld is. "Van de 3 miljard euro belastingvoordeel die het lage vpb-tarief dit jaar oplevert, belandt meer dan de helft bij andere soorten bedrijven, zoals beleggingsondernemingen en zelfstandigen zonder personeel. De regeling is dus weinig gericht en een inefficiënte manier om het mkb te stimuleren", stellen de onderzoekers vast.

Voor winsten tot 200.000 euro bestaat een lager vpb-tarief van 19 procent, daarboven wordt 25,8 procent afgedragen. In de periode 2007 tot en met 2021 is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het lage tarief verdubbeld van 200.000 naar 400.000. "Jaarlijks profiteert zo'n 25 tot 45 procent van de mkb-bedrijven echter niet van het lage vpb-tarief", verklaart het CPB.

Het afschaffen van de regeling hoeft volgens het planbureau geen lastenverzwaring voor bedrijven te betekenen. "Het huidige budget kan namelijk ook op andere manieren voor het bedrijfsleven ingezet worden, zoals een lager algemeen tarief. Wanneer het doel is om specifieke economische activiteiten zoals investeringen en innovatie te bevorderen, vormen gerichte stimuleringsmaatregelen een beter alternatief."

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën.