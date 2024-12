Extreme verkeershinder rond Amsterdam verwacht door werkzaamheden

- Om Amsterdam volgend jaar goed bereikbaar te houden, moeten er minstens 20 procent minder auto's rijden, meldden Rijkswaterstaat, de gemeente en provincie woensdag. Dat komt doordat in en rond de hoofdstad er volgend jaar meer grootschalige werkzaamheden dan ooit zijn. Ook zijn er grote evenementen die veel bezoekers zullen trekken.

"Vanwege de enorme onderhoudsopgave aan wegen en spoor is er het hele jaar, maar vooral in de periode van mei tot en met oktober, veel verkeershinder in de hele regio Amsterdam", aldus Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie in een verklaring. Rijkswaterstaat werkt onder meer aan de Ring A10 van Amsterdam, de A1 en A4, terwijl de gemeente dat doet aan de Middenweg/ Linnaeusstraat. Spoorbeheerder ProRail zal ondertussen bezig zijn met Amsterdam Centraal.

Verwacht wordt daarnaast dat er veel bezoekers zullen afkomen op onder meer het Festival op de Ring voor 750 jaar Amsterdam, waarvoor een deel van de A10 dichtgaat, SAIL en de NAVO-top in Den Haag, waarvoor de A4 en A5 ook op bepaalde tijden worden afgesloten.