CPB in nieuwe raming iets somberder over economische groei

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie staat er nog altijd goed voor, maar onzekerheid over met name de geopolitieke situatie remt investeringen af. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in een nieuwe raming uit van een economische groei van 1,7 procent dit jaar en 1,3 procent in 2026. Dat is iets gematigder dan in een eerdere raming in februari.

Het effect op de Nederlandse economie van gewapende conflicten en de handelsoorlogen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ontketend, "vallen vooralsnog mee", aldus het CPB. Maar de wereldhandel staat wel onder druk en de onzekerheid bij bedrijven en op de financiële markten is groot. Daardoor groeit de economie waarschijnlijk minder dan eerder gedacht.