CPB: invoer VS in maart opnieuw hoger door dreigende tarieven

DEN HAAG (ANP) - De Verenigde Staten hebben in maart meer goederen ingevoerd voorafgaand aan de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Wereldhandelsmonitor. Het CPB spreekt van een mogelijk anticipatie-effect: Amerikaanse bedrijven importeerden extra goederen vooruitlopend op de dreigende tariefsverhogingen.

De import van de VS steeg in maart met 5,8 procent ten opzichte van februari. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder gaat het om een stijging van 30 procent. Ook eerder dit jaar nam de import van de VS toe.

De gegevens tonen volgens het CPB niet precies de herkomst van de toegenomen importen van de VS. Officiële statistieken van de Amerikaanse invoer, gebaseerd op waarde en niet gecorrigeerd voor prijseffecten, laten vooral een stijging zien van invoer uit de Europese Unie en Zwitserland. Ook Taiwan en Vietnam vielen op.