Crisis: Bitcoin weer ruim onder 80.000 dollar door handelsoorlog

Ook de bitcoin werd maandag hard getroffen door de handelsoorlog. De waarde van de grootste en bekendste cryptomunt ter wereld zakte tot ruim onder de 80.000 dollar. De bereidheid van beleggers om te investeren in risicovolle beleggingen zoals cryptomunten en aandelen is sinds afgelopen woensdag flink afgenomen. Investeerders vrezen dat de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump de wereldeconomie in een recessie zullen storten.

De bitcoin was maandagochtend ongeveer 77.200 dollar waard, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Dat is 7,5 procent minder dan een dag eerder. Op 20 januari, de dag van de inauguratie van president Trump, bereikte de bitcoin nog een record van meer dan 109.000 dollar. Sinds het bereiken van die recordprijs is de bitcoin ruim 29 procent in waarde gedaald. Ook andere cryptomunten als ether, XRP, solana en dogecoin gingen hard omlaag, met koersverliezen van rond de 15 procent.