CrowdStrike onderuit op gemengd Wall Street, ook Microsoft omlaag

NEW YORK (ANP) - CrowdStrike kreeg dinsdag een flinke tik te verwerken op de aandelenbeurzen in New York. Amerikaanse media zeggen dat luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines een schadeclaim wil indienen bij het cyberbeveiligingsbedrijf voor de wereldwijde computerstoring eerder deze maand. Die storing werd veroorzaakt door een fout in een automatische update van CrowdStrike voor Windows-systemen. Het aandeel Crowdstrike daalde 9,7 procent.

Microsoft, de eigenaar van Windows, kreeg opnieuw te maken met een wereldwijde storing. Deze keer speelde dat bij sommige Office-toepassingen en cloudservices. Microsoft komt na de slotbel in New York bovendien met kwartaalcijfers. Het aandeel zakte 0,9 procent. Later deze week komen ook techgiganten Amazon (min 0,8 procent) en Apple (plus 0,3 procent) met cijfers.

De beursgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York lieten aan het eind van de handelsdag een gemengd beeld zien. De Dow Jones-index sloot 0,5 procent hoger op 40.743,33 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,5 procent lager op 5436,44 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 17.147,42 punten.