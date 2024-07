Menigte valt politie aan bij moskee van Southport

SOUTHPORT (ANP) - Een groep van zo'n tweehonderd mensen is in Southport gebotst met de politie. De groep was in de stad waar maandag drie kinderen werden doodgestoken naar de moskee getrokken. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om aanhangers van de extreemrechtse, anti-islamitische English Defence League (EDL).

De politie is aanwezig met honden, oproerpolitie en een helikopter, blijkt uit berichtgeving van Britse media. Die werden bekogeld met "flessen en kliko's", zegt de politie. Meerdere politiebussen werden beschadigd of in brand gestoken. Zeker een agent raakte gewond en heeft vermoedelijk een gebroken neus. Britse media melden dat ook is gegooid met stenen en vuurwerk.

De politie lijkt ervan uit te gaan dat de woede van de menigte zich op de moskee richt, omdat men ervan uitgaat dat de dader een buitenlander zou zijn. "We hebben al gezegd dat de persoon die is opgepakt in het Verenigd Koninkrijk geboren is en aan speculatie heeft niemand nu iets."

'Misselijkmakend'

Op beelden van Britse media is te zien dat een groep van tientallen mensen, vooral mannen, geweld gebruikt tegen de politie. Sommigen droegen bivakmutsen. Volgens Sky News werd "English till I die", of "Engels tot ik sterf" geroepen. The Guardian hoorde dat de naam van oud-EDL-leider Tommy Robinson werd geroepen. Volgens de politie komen veel van de relschoppers niet uit de omgeving.

"Het is misselijkmakend om te zien dat dit gebeurt in een gemeenschap die gebukt gaat onder het tragische verlies van drie jonge levens", zegt Alex Goss van de politie. "Gisteren kregen onze politiemensen en andere medewerkers van de hulpdiensten te maken met een van de moeilijkste situaties die ze ooit te verwerken hebben gekregen. Vandaag worden zij zelf aangevallen terwijl ze proberen onrust te voorkomen."