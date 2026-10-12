ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyberaanval ontregelt koeling in Franse supermarkten

Economie
door anp
anp121026106 1
Volg ons op Google Nieuws
RUNGIS (ANP/AFP) - Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval, waardoor koelinstallaties zijn gaan ontdooien. Dat bevestigen Intermarché en Coopérative U aan het Franse persbureau AFP.
Hackers zouden erin zijn geslaagd om "op afstand in tal van winkels het geforceerd ontdooien van de koelsystemen in gang te zetten", volgens de Franse nieuwszender BFM TV. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. Bij de aanval waren ongeveer 150 tot 200 winkels van Intermarché en bijna 100 vestigingen van Coopérative U het doelwit.
In Haguenau, in de Franse Elzas, kampen twee supermarkten alleen al met 270.000 euro aan verloren waren, schrijft BFM TV. Landelijk kan de schade in de miljoenen lopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

86628382_m

Kiwi met schil eten: de voordelen zijn eindeloos (maar moet je dat echt willen?

318161556_m

Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

bafkreia3dnck7czxd7gf4nub2rorddxqbl64s2l4gr2eeudfg2mxlfwdge

De eerste herfstkou: zo bespaar je flink op de dure gasrekening

anp 150313006 2

Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

Loading