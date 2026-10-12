Cyberaanval ontregelt koeling in Franse supermarkten

RUNGIS (ANP/AFP) - Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval, waardoor koelinstallaties zijn gaan ontdooien. Dat bevestigen Intermarché en Coopérative U aan het Franse persbureau AFP.

Hackers zouden erin zijn geslaagd om "op afstand in tal van winkels het geforceerd ontdooien van de koelsystemen in gang te zetten", volgens de Franse nieuwszender BFM TV. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. Bij de aanval waren ongeveer 150 tot 200 winkels van Intermarché en bijna 100 vestigingen van Coopérative U het doelwit.

In Haguenau, in de Franse Elzas, kampen twee supermarkten alleen al met 270.000 euro aan verloren waren, schrijft BFM TV. Landelijk kan de schade in de miljoenen lopen.