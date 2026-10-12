Zorgen bij personeel over toekomst chemiecomplex Shell Moerdijk

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van zijn grote chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten, terwijl "inmiddels openlijk wordt gespeculeerd over toekomstscenario's die uiteenlopen van verkoop en opknippen tot sanering of zelfs sluiting".

Het gaat om een van de grootste chemische complexen van Europa. De chemische industrie heeft het al langer moeilijk, onder meer door hoge energiekosten en internationale concurrentie. Shell heeft volgens de bonden ook al eerder gezegd af te willen van zijn chemische activiteiten hier.

"Er wordt volop gepraat over Moerdijk, maar niet met de mensen die het complex draaiende houden. Die verkeren in opperste onzekerheid over waar ze straks aan toe zijn", zeggen vakbondsbestuurders Elsa van der Kraats van FNV en Aron Foppen van CNV. Ze zeggen ook graag afspraken te willen maken met Shell over een sociaal plan voor het geval het tot een grote reorganisatie of verkoop komt.