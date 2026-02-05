Cyberaanval zadelt Jaguar Land Rover op met miljoenenverlies

WHITLEY (ANP) - Autofabrikant Jaguar Land Rover is in het afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers beland. Het bedrijf legde dit najaar veel fabrieken stil na een cyberaanval, waardoor het ook veel minder auto's kon verkopen. Daarnaast had de Britse automaker last van een kwakkelende markt voor luxeauto's in China en hogere importheffingen in de Verenigde Staten.

Het verlies in de laatste drie maanden van 2025 kwam uit op 298 miljoen pond (343 miljoen euro). Een jaar eerder boekte het dochterbedrijf van Tata Motors nog een winst van 375 miljoen pond.

De omzet kwam in het derde kwartaal van Jaguar Land Rovers gebroken boekjaar uit op 4,5 miljard pond. Dat was 39 procent minder dan een jaar eerder.