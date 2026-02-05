ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden hekelen sluiten klantenservicecentrum H&M in Maastricht

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:27
anp050226173 1
MAASTRICHT (ANP) - Vakbonden hebben met onbegrip gereageerd op het besluit van H&M om het klantenservicecentrum in Maastricht te sluiten. Het Zweedse kledingconcern sluit de locatie op 1 juni van dit jaar, waardoor 250 banen op de tocht staan.
De vakbonden kunnen het besluit van H&M niet rijmen met de recent gepresenteerde cijfers. "Hiervoor kiezen, terwijl H&M winst maakt, is slecht werkgeverschap. Het brengt 250 mensen onzekerheid", reageert vakbondsbestuurder van CNV Raymond Heijnen. "H&M gaat voor het allergoedkoopste, bij kwaliteit van kleding en bij het betalen van werknemers. Het is een heel wrang besluit", stelt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.
H&M kiest ervoor om de klantenservice bij een externe partij onder te brengen. De kledingwinkel stapt wereldwijd over op "vertrouwde outsourcingpartners" en zegt dat te doen om concurrerend te blijven.
Het Zweedse concern heeft gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden, laat een woordvoerder van H&M weten. FNV en CNV hebben beide nog niet met H&M gesproken.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading