Vakbonden hekelen sluiten klantenservicecentrum H&M in Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - Vakbonden hebben met onbegrip gereageerd op het besluit van H&M om het klantenservicecentrum in Maastricht te sluiten. Het Zweedse kledingconcern sluit de locatie op 1 juni van dit jaar, waardoor 250 banen op de tocht staan.

De vakbonden kunnen het besluit van H&M niet rijmen met de recent gepresenteerde cijfers. "Hiervoor kiezen, terwijl H&M winst maakt, is slecht werkgeverschap. Het brengt 250 mensen onzekerheid", reageert vakbondsbestuurder van CNV Raymond Heijnen. "H&M gaat voor het allergoedkoopste, bij kwaliteit van kleding en bij het betalen van werknemers. Het is een heel wrang besluit", stelt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

H&M kiest ervoor om de klantenservice bij een externe partij onder te brengen. De kledingwinkel stapt wereldwijd over op "vertrouwde outsourcingpartners" en zegt dat te doen om concurrerend te blijven.

Het Zweedse concern heeft gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden, laat een woordvoerder van H&M weten. FNV en CNV hebben beide nog niet met H&M gesproken.