Zilver Lavreysen op keirin, eindigt EK baanwielrennen zonder goud

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:25
anp050226171 1
KONYA (ANP) - Harrie Lavreysen is op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya ook op de keirin zonder gouden medaille gebleven. De titelverdediger moest het doen met zilver achter zijn rivaal Matthew Richardson uit Groot-Brittannië. Lavreysen (28) koos voor een bijzondere tactiek door al in de eerste van drie rondes voluit te gaan, maar zag Richardson vlak voor de finish langszij komen.
Lavreysen verlaat daarmee voor het eerst sinds 2017 een EK zonder titel. Eerder dit toernooi raakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn titel kwijt op de sprint en eindigde hij met de teamsprinters buiten de medailles.
Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst.
