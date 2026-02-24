Cybercrime-expert: Odido staat voor 'ingewikkelde keuze' na lek

DELFT (ANP) - Betalen of niet betalen, dat zijn de enige twee keuzes die telecomprovider Odido heeft na het dreigement van cybercriminele groep ShinyHunters om de gestolen data openbaar te maken. Dat zegt universitair hoofddocent Rolf van Wegberg van de TU Delft, die onderzoek doet naar hoe cybercriminelen hun geld verdienen.

ShinyHunters is verantwoordelijk voor de hack op Odido, meldde RTL Nieuws. Op het dark web wordt de telecomprovider onder druk gezet om losgeld te betalen. Odido wil nog niets zeggen over welke stappen het bedrijf neemt en of het overgaat tot betalen of niet.

Van Wegberg gaat ervan uit dat het publieke dreigement van ShinyHunters volgt op onderhandelingen tussen beide partijen. "Bij vergelijkbare incidenten wordt er eerst één-op-één onderhandeld, zonder publiek. Als dat niets oplevert, is de volgende stap dat er publieke druk uitgeoefend wordt."

Die stap heeft de cybercriminele groep nu gezet. Die eist een bedrag van meer dan 1 miljoen euro en de deadline voor betalen is donderdagochtend, meldde RTL Nieuws.