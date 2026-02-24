VK: streamingdiensten moeten voldoen aan dezelfde regels als BBC

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse overheid wil dat Netflix, Disney+, Amazon Prime Video en andere streamingdiensten zich aan dezelfde toegankelijkheids- en inhoudsregels gaan houden die gelden voor traditionele omroepen zoals de BBC. Die regels zijn opgesteld door mediatoezichthouder Ofcom en bepalen onder meer dat schadelijk taalgebruik en gewelddadig of aanstootgevend materiaal gemeden moet worden.

Streamingdiensten die meer dan 500.000 Britse gebruikers hebben, zullen zich aan strengere normen moeten houden. Naast het beschermen van gebruikers tegen schadelijk materiaal, moeten ze dan ook het nieuws nauwkeurig en onpartijdig rapporteren.

Volgens de overheid heeft tweederde van de Britse huishoudens een abonnement op ten minste één grote streamingdienst. Daarnaast maakt 85 procent van de mensen elke maand gebruik van een on-demanddienst, vergeleken met 67 procent die lineaire televisie kijkt.

Ofcom krijgt de bevoegdheid om onderzoek te doen en actie te ondernemen als zij van mening is dat er sprake is van een schending van de regels.