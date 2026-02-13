ECONOMIE
Daling suikerprijzen drukt op moederbedrijf Aviko

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:00
anp130226100 1
BREDA (ANP) - De resultaten van Royal Cosun, het moederbedrijf van suikerproducent Cosun Beet Company en fritesmaker Aviko, stonden in 2025 flink onder druk door een sterke verslechtering van de Europese suikermarkt. Het teeltjaar 2025 leverde volgens het bedrijf voor de leden wel een "uitzonderlijk goede" bietenoogst op. Die extra volumes kwamen echter terecht in een markt waar de suikerprijzen al langere tijd onder druk staan. Dat leidde tot een lagere bietenprijs en drukte de marges.
De totale omzet van Cosun kwam in 2025 uit op 3,2 miljard euro. Dat is 8 procent minder dan in 2024, voornamelijk door de scherpe daling van de suikerprijzen. Het bedrijfsresultaat zakte tot 269 miljoen euro, van 518 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep hield Cosun 2 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder nog 117 miljoen euro.
Volgens topman Hans Meeuwis was 2025 "zonder twijfel een uitdagend jaar" voor Cosun.
