Noors hof nodigt organisaties uit voor gesprek over Epstein

OSLO (ANP) - Het Noorse hof heeft deze week een sms gestuurd naar verschillende organisaties waarvan kroonprinses Mette-Marit beschermvrouwe is. Daarin staat een uitnodiging om verder te praten over de ophef die ontstond over de banden van de kroonprinses met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, melden Noorse media.

De uitnodiging volgt op een brief die het paleis vorige week namens Mette-Marit stuurde. "De beschermheerschappen betekenen heel veel voor de kroonprinses." Ze is er trots op dat ze het belangrijke werk dat jullie doen kan ondersteunen.

Meerdere organisaties vroegen om meer informatie, nadat bleek dat het contact dat de kroonprinses had met Epstein nauwer was dan eerder bekend. Sommige organisaties verbraken of pauzeerden de samenwerking met Mette-Marit.

In Noorwegen zijn er tegen meerdere bekende mensen onderzoeken begonnen vanwege banden met Epstein, inclusief een ex-premier, een voormalig topdiplomaat en een inmiddels teruggeroepen ambassadrice.