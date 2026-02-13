FBI verdubbelt beloning in ontvoeringszaak Nancy Guthrie

TUCSON (ANP) - De FBI heeft de beloning voor informatie die leidt tot de opsporing van de ontvoerde Nancy Guthrie of haar kidnapper verhoogd tot 100.000 dollar (84.000 euro). Dat is een verdubbeling van het bedrag dat eerder was uitgeloofd.

De inlichtingendienst is al twee weken op zoek naar Guthrie, de 84-jarige moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Eerder werden al beelden vrijgegeven van een gemaskerde persoon die Guthrie vermoedelijk heeft meegenomen. Hij werd gefilmd via een camera in de deurbel.

De FBI deelt nu meer details over de verdachte. Hij wordt omschreven als een man van ongeveer 1,76 meter. Hij droeg een zwarte rugtas van het merk Ozark Trail.

De dienst hoopt met deze informatie gerichter te kunnen zoeken. Tot nu toe kwamen al 13.000 tips binnen.