ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FBI verdubbelt beloning in ontvoeringszaak Nancy Guthrie

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:55
anp130226098 1
TUCSON (ANP) - De FBI heeft de beloning voor informatie die leidt tot de opsporing van de ontvoerde Nancy Guthrie of haar kidnapper verhoogd tot 100.000 dollar (84.000 euro). Dat is een verdubbeling van het bedrag dat eerder was uitgeloofd.
De inlichtingendienst is al twee weken op zoek naar Guthrie, de 84-jarige moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Eerder werden al beelden vrijgegeven van een gemaskerde persoon die Guthrie vermoedelijk heeft meegenomen. Hij werd gefilmd via een camera in de deurbel.
De FBI deelt nu meer details over de verdachte. Hij wordt omschreven als een man van ongeveer 1,76 meter. Hij droeg een zwarte rugtas van het merk Ozark Trail.
De dienst hoopt met deze informatie gerichter te kunnen zoeken. Tot nu toe kwamen al 13.000 tips binnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading