ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Damen levert voor het eerst sinds 2019 meer dan 150 schepen op

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 10:46
anp260326089 1
GORINCHEM (ANP) - Damen Shipyards heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2019 weer meer dan 150 schepen opgeleverd. Mede daardoor stegen de omzet en de winst van de scheepsbouwer. Het bedrijf stelt verder dat de rechtszaken tegen het bedrijf een grote impact hebben.
Damen leverde in 2025 160 schepen op, veertien meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de nieuw opgeleverde schepen zijn sleepboten. De omzet van de scheepsbouwer steeg met 8 procent naar zo'n 3,3 miljard euro en de nettowinst steeg met 5 procent tot 61,1 miljoen euro.
Vorig jaar begon de rechtszaak tegen de scheepsbouwer wegens vermeende omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook loopt er een tweede zaak die draait om het overtreden van sancties tegen Rusland. Die rechtszaken hebben gevolgen voor Damen, stelt het bedrijf. "Damen erkent dat de media-aandacht rond deze juridische procedures grote impact heeft op het bedrijf, op medewerkers persoonlijk en op de manier waarop externen naar het bedrijf kijken."
loading

Loading