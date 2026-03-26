ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM vraagt vrijspraak Ali B voor aanranding Jill Helena

Samenleving
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 10:40
anp260326086 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep van de zedenzaak tegen Ali B gevraagd om de artiest vrij te spreken van het aanranden van Jill Helena. Op de tweede zittingsdag heeft het OM aangegeven dat er in hoger beroep geen aanvullend bewijs is gevonden voor de aanklacht.
De verklaring van Jill Helena over het incident werd voldoende betrouwbaar geacht. Maar door het gebrek aan voldoende wettig steunbewijs is er te weinig bewijs voor de aanranding. De rechtbank kwam in 2024 ook tot die conclusie.
Jill Helena, voormalig kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou in de auto zijn meegenomen naar het Martin Luther Kingpark in Amsterdam, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken.
Ali B staat in hoger beroep terecht voor in totaal twee aanrandingen en twee verkrachtingen, bij drie vrouwen. In 2024 werd hij veroordeeld voor een verkrachting en een poging tot verkrachting, van de aanrandingen werd hij vrijgesproken.
loading

shutterstock_2651380253

119501705_m

shutterstock_1509636425

170043505_m

anp260326050 1

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Loading