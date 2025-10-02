Damen ontkent verlies grote Duitse opdracht voor bouw fregatten

GORINCHEM (ANP) - De Nederlandse scheepsbouwer Damen ontkent een grote opdracht voor de bouw van fregatten voor Duitsland kwijt te raken. Woensdag meldden de Duitse kranten Bild en Der Spiegel op basis van ingewijden dat de Duitse regering Damen Naval wil vervangen door de Noord-Duitse scheepsbouwer NVL voor de opdracht voor zes fregatten. Maar een woordvoerder van Damen stelt donderdag dat het "absoluut" niet klopt dat het bedrijf de opdracht kwijt is.

"Er worden samen met de Duitse regering constructieve gesprekken gevoerd over de verdere voortgang van het project", vervolgt de zegsman. Hij zegt niets te kunnen melden over de inhoud van die gesprekken, "maar zeker is dat Damen betrokken blijft bij de bouw van deze F126- fregatten".

Het Duitse ministerie van Defensie zei woensdag tegen Bild dat nog geen beslissing is genomen over de opdracht. De bouw van de fregatten heeft vertraging opgelopen, wat tot financiële problemen leidde voor Damen Naval.