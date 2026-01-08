Veel mensen zetten de vaatwasser ’s avonds laat aan, zodat alles de volgende ochtend schoon is. Handig, maar brand
- en veiligheidsexperts raden het juist af om je vaatwasser standaard ’s nachts onbemand te laten draaien.
Een vaatwasser
is een krachtig apparaat met verwarmingselementen, motoren en elektronica die continu draaien. Die combinatie maakt hem, net als wasmachine en droger, tot een van de grotere bronnen van woningbranden door huishoudelijke apparaten. De Britse organisatie Electrical Safety First
adviseert expliciet om apparaten als vaatwassers niet onbewaakt te laten draaien, juist omdat een klein defect genoeg is voor oververhitting en brand
.
Daar komt bij dat de vermeende kostenbesparing vaak tegenvalt. Alleen huishoudens met een speciaal nachttarief of dynamisch contract profiteren structureel van lagere nachtprijzen, benadrukt onder meer de brandweer van Staffordshire. Voor de meeste Nederlanders is het stroomtarief dag en nacht gelijk, terwijl het risico juist groter is omdat iedereen slaapt en een beginnende brand
pas laat wordt opgemerkt.
Het veiligste én vaak rationeelste advies van brandweerdiensten en verzekeraars is dan ook simpel: draai de vaatwasser vooral wanneer je wakker bent en in huis,
bij voorkeur op momenten dat het net minder belast is – bijvoorbeeld laat in de avond, maar nog vóór je naar bed gaat.