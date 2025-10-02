Israël gaat Flotilla-activisten uitzetten

TEL AVIV (ANP) - De gearresteerde activisten van de Global Sumud Flotilla (GSF) worden naar Israël gebracht, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zullen de procedures beginnen om hen uit te zetten naar Europese landen.

De activisten willen hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar Israël staat dat niet toe. Tot nu toe zijn twintig van de 44 schepen uit de vloot onderschept. Dat gebeurde in internationale wateren. Meer dan tweehonderd activisten zijn gearresteerd.

Volgens Israël zijn de activisten veilig en in goede gezondheid.