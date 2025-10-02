ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël gaat Flotilla-activisten uitzetten

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 8:26
anp021025065 1
TEL AVIV (ANP) - De gearresteerde activisten van de Global Sumud Flotilla (GSF) worden naar Israël gebracht, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zullen de procedures beginnen om hen uit te zetten naar Europese landen.
De activisten willen hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar Israël staat dat niet toe. Tot nu toe zijn twintig van de 44 schepen uit de vloot onderschept. Dat gebeurde in internationale wateren. Meer dan tweehonderd activisten zijn gearresteerd.
Volgens Israël zijn de activisten veilig en in goede gezondheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

Loading