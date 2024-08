Damen Shipyards helpt Colombianen met bouw marinefregat

GORINCHEM (ANP) - Nederlands grootste scheepsbouwconcern Damen Shipyards heeft een deal gesloten voor de technische ondersteuning van de bouw van een fregat voor de Colombiaanse marine. Ook levert Damen onderdelen voor het marineschip, dat in Colombia gebouwd gaat worden.

"Colombia is, na Mexico en Brazilië, het derde land in Latijns-Amerika dat dit soort complexe marineschepen op eigen werven in licentie kan bouwen", meldt het Nederlandse bedrijf zondag. "Het schip betekent een significante investering in lokale werkgelegenheid en technologische ontwikkeling van de Colombiaanse maritieme industrie en daarmee in de nationale economie ." Het schip krijgt een lengte van 107,5 meter en een breedte van ruim 14 meter.