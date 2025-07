Damen Shipyards wil dat OM afziet van verdenking sanctieomzeiling

GORINCHEM (ANP) - Scheepsbouwer Damen Shipyards heeft het Openbaar Ministerie (OM) verzocht af te zien van vervolging van een van de verdenkingen in de strafzaak tegen het bedrijf. Het gaat om de verdenking dat Damen sanctiemaatregelen tegen Rusland zou hebben overtreden. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het FD.

Eerder dit jaar werd bekend dat het OM Damen vervolgt. Na onderzoek door de douane volgde de verdenking van het OM dat goederen en technologie van Damen hebben bijgedragen aan "de militaire en technologische versterking van Rusland".

De woordvoerder zegt nu dat Damen slechts één levering in 2022 heeft gedaan na de inval van Rusland in Oekraïne. Deskundigen hebben de stukken rond de zaak bekeken en gezegd dat die mocht doorgaan met de sanctiepakketten destijds, stelt hij. "Dit is zo dun dat we seponering hebben aangevraagd."

Damen en enkele directieleden worden in deze zaak ook vervolgd omdat ze worden verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.