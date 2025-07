Illegale klinieken zijn goedkoper dan echte dokters. Maar succes is verre van verzekerd. Engeland beleeft een ongekende botulisme-uitbraak nadat cosmetische klinieken vermoedelijk vervalste botoxproducten hebben gebruikt In slechts zes weken registreerde de UK Health Security Agency 38 gevallen, terwijl er in heel 2023–24 slechts zes waren. De meeste patiënten komen uit East England, East Midlands en North East; bijna allen ondergingen kort daarvoor rimpelinjecties.

Het toxine verlamt spieren en kan levensbedreigend zijn. Getroffen personen meldden moeite met ademen en slikken, slappe oogleden, onduidelijke spraak en in sommige gevallen verlamming van ledematen. Ziekenhuizen moesten noodvoorraden antitoxine vanuit Londen laten aanrukken en behandelden soms meerdere patiënten tegelijk, waardoor intensive-careafdelingen onder grote druk stonden.

Onderzoek wijst op het illegaal importeren en toedienen van ongelicenseerde botulinetoxines. De Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency herinnert eraan dat botox alleen op recept van bevoegde zorgverleners verkrijgbaar is. De Joint Council for Cosmetic Practitioners ontvangt geregeld meldingen over clandestiene leveringen en beveelt cliënten aan om merk, herkomst en dosering vóór de behandeling te controleren.

Ook buiten het VK duiken vergelijkbare incidenten op; de VS rapporteerde onlangs ruim veertig botulismegevallen door valse botox in diverse staten.

Of de giftige Botox ook in Nederland rondgaat is niet bekend. In Nederland is humane botulisme zeldzaam, maar inspecties tonen dat enkele klinieken personeel zonder BIG-registratie laten injecteren. Dus het wachten is op slachtoffers.