Damrak blijft in ban handelsoorlog Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag, na het zware koersverlies een dag eerder. De beurshandel bleef in de ban van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump deze week bekendmaakte voor vrijwel alle handelspartners van de VS, vielen hoger uit dan gevreesd. Volgens economen zijn Trumps heffingen een schok voor de internationale handel en vergroten ze het risico op een wereldwijde recessie.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 874,39 punten. Een dag eerder kelderde de AEX 2,7 procent. De MidKap verloor 0,7 procent tot 819,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,7 procent, na de verliezen van tot ruim 3 procent op donderdag. In Tokio sloot de Nikkei 2,8 procent lager. De Japanse hoofdindex zakte een dag eerder ook al bijna 3 procent. In New York lieten de beursgraadmeters met minnen tot 6 procent donderdag de grootste verliezen zien sinds 2020.