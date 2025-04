Distributiebedrijf B&S Group verdwijnt van beurs Amsterdam

LUXEMBURG (ANP) - Distributeur en groothandelaar B&S Group verdwijnt van de beurs in Amsterdam. De onderneming die zich onder meer bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en taxfreewinkels op luchthavens wordt volledig overgenomen door het investeringsbedrijf Sarabel Invest van B&S-oprichter Willem Blijdorp.

Sarabel had al ruim 70 procent en wil nu de resterende aandelen in handen krijgen, waarna de beursnotering wordt beëindigd. Het bod bedraagt 6,15 euro per aandeel. Dat komt neer op een premie van 60 procent op de slotkoers van B&S donderdag. Met het bod wordt het in Luxemburg gevestigde B&S in totaal gewaardeerd op ongeveer 518 miljoen euro.

Volgens B&S en Sarabel is privaat eigendom in het beste belang voor het bevoorradingsbedrijf. Daardoor zou efficiënter gewerkt kunnen worden, terwijl kosten dalen en B&S niet meer te maken heeft met verwachtingen op de financiële markten over prestaties op de korte termijn. Het bod wordt gesteund door het bestuur van B&S.