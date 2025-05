Damrak blijft terughoudend door belastingplan Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet vrijdag weinig beweging zien, na de verliesbeurt een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de plannen voor forse belastingverlagingen van president Donald Trump. Het Huis van Afgevaardigden keurde donderdag nipt een omvangrijk belastingvoorstel goed en het wetsvoorstel gaat nu naar de Senaat. De plannen kunnen de Amerikaanse staatsschuld de komende tien jaar met biljoenen dollars laten stijgen. De rentes op Amerikaanse staatsleningen liepen daardoor deze week flink op.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 928,43 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 869,50 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Duitse economie in het eerste kwartaal. De grootste economie van Europa groeide met 0,4 procent, tegen een eerdere schatting van 0,2 procent. Vooral de Duitse export steeg flink in de aanloop naar de importheffingen van Trump.