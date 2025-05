Groei Duitse economie sterker dan verwacht in eerste kwartaal

De Duitse economie is in het eerste kwartaal sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis bedroeg de groei 0,4 procent op kwartaalbasis. Bij een voorlopige schatting werd nog een plus van 0,2 procent gemeld.

De sterkere groei komt onder meer door een hogere export. Duitse exporteurs voerden flink meer goederen uit naar de Verenigde Staten in aanloop naar de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het ging bijvoorbeeld om grotere export van auto's en farmaceutische producten.

Ook hogere consumentenbestedingen droegen bij aan de sterkere groei van de grootste economie van Europa in de eerste drie maanden van dit jaar. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er nog een krimp van 0,2 procent.

Economen denken wel dat de heffingen van Trump in de rest van dit jaar de Duitse economie zullen tegenwerken. De overheid rekent voor 2025 op economische stagnatie.