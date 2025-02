Damrak breidt winsten uit, ArcelorMittal beperkt verlies

AMSTERDAM (ANP) - De handel op het Damrak is de nieuwe week voortvarend van start gegaan, gesteund door een positieve opening van Wall Street. De koersen gingen over een breed front omhoog. Staalconcern ArcelorMittal (min 0,6 procent) eindigde in de min, maar wist een groot deel van het eerdere koersverlies tegen het slot goed te maken.

Beleggers verwerkten het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importheffingen van 25 procent op staal en aluminium op te leggen. Trump legde tijdens zijn eerste termijn tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Hij verleende later echter vrijstellingen aan verschillende handelspartners, waaronder Canada, Mexico, Brazilië, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde maandag 0,8 procent hoger op 931,73 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 846,03 punten. De effectenmarkten in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Trump wil deze week ook nieuwe importtarieven opleggen aan landen die heffingen op Amerikaanse goederen hebben. Dit soort wederkerige heffingen zijn al langer een belangrijk doel van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne verklaarde hij dat elk land dat heffingen op Amerikaanse goederen heeft, zal worden getroffen met "precies hetzelfde tarief". Die dreiging zorgde vrijdag voor koersdruk op de aandelenmarkten, maar beleggers haalden maandag gewoon hun schouders op.

Vooral de technologiebedrijven waren gewild bij beleggers. Zo wonnen de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML tot 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus boekte een koerswinst van 3 procent.

Bij de kleinere fondsen won NX Filtration 3,9 procent. De waterzuiveraar uit Enschede zag de omzet vorig jaar met 38 procent stijgen tot ruim 11 miljoen euro. Het bedrijf waarschuwde in december al dat de omzet in 2024 lager zou uitkomen dan gehoopt. Sommige orders die NX Filtration in 2024 zou ontvangen en leveren, werden vertraagd door klanten en doorgeschoven naar 2025.

BP viel op met een 7,4 procent hogere koers in Londen. De activistische aandeelhouder Elliott heeft een aanzienlijk belang in de Britse olie- en gasproducent opgebouwd. Beleggers hopen dat Elliott de druk op het bestuur opvoert om de prestaties bij BP te verbeteren.