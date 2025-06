Damrak eindigt lager na handelsafspraken VS-China en inflatie

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geëindigd. Beleggers verwerkten nieuwe afspraken tussen de Verenigde Staten en China om de handelsspanningen te verminderen. Daarnaast kwamen nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten.

Chinese en Amerikaanse onderhandelingsteams bereikten na twee dagen overleg in Londen een raamwerkovereenkomst. De Amerikaanse president Donald Trump meldde later dat hij en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping het akkoord nog wel moeten goedkeuren.

Daarnaast werd bekend dat de inflatie in de VS in mei is uitgekomen op 2,4 procent op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 2,3 procent. Op de financiële markten zijn er zorgen dat de inflatie aangejaagd kan worden door de heffingen van Trump. Bij een hogere inflatie heeft de Amerikaanse centrale bank bovendien minder ruimte om de rente verder te verlagen.