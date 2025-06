Vrijdag geen NS-treinen in noorden en zuiden en deel Gelderland

In grote delen van Nederland rijden vrijdag geen treinen door een staking van spoorwegpersoneel, meldt de NS. Het treinverkeer ligt stil in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland. Alleen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wordt de reguliere dienstregeling gereden.

Volgens de NS heeft de staking mogelijk ook gevolgen voor reizigers in die provincies. Zij kunnen te maken krijgen met verstoringen zoals vertraging of uitval van treinen, aldus de spoorvervoerder.