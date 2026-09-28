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Damrak omhoog, Shell en SBM Offshore profiteren van duurdere olie

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 18:02
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AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start van de beurshandel in New York. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore stonden bij de winnaars bij de hoofdfondsen in Amsterdam door de opgelopen olieprijzen. Zo werd Shell 1,6 procent meer waard en klom SBM Offshore 2,9 procent, goed voor de eerste plek in de AEX.
De Amsterdamse hoofdindex zelf eindigde de eerste handelsdag van de week met een winst van 0,4 procent op 1116,12 punten. De MidKap won ruim 1 procent op 1092,29 punten. Dat kwam vooral door stevige koerswinsten van bouwbedrijven BAM (plus 7,7 procent) en Heijmans (plus 5,4 procent) en van apothekersleverancier Fagron, dat 6,4 procent meer waard werd. Fagron profiteerde van een positief rapport van ING over het bedrijf.
De olieprijzen stegen maandag nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren had afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6 procent duurder op ruim 108 dollar. Amerikaanse olie steeg 3,5 procent in prijs tot 95,64 dollar per vat.
In China daalden de beurzen eerder op de dag, aangevoerd door een verkoopgolf onder technologiebedrijven. De Star50-index, waarin veel chipbedrijven zijn opgenomen, kende de sterkste daling in een maand tijd. Ook in de rest van Azië sloten de beurzen overwegend lager. In Amsterdam gingen de chipbedrijven aanvankelijk omlaag, hoewel ASML en ASMI gedurende de dag wisten te herstellen. Besi, toeleverancier aan de chipindustrie, verloor echter 1,7 procent.
Avantium, een bedrijf in hernieuwbare en circulaire polymeermaterialen, kondigde aan dat het met succes de eerste batch furaandicarbonzuur (FDCA) heeft geproduceerd in de fabriek in Delfzijl. Dit opent de weg voor de opschaling naar commerciële verkoop, die naar verwachting eind 2026 begint. De productie van de batch is een belangrijke stap in de goedkeuring van Avantiums gepatenteerde FDCA-technologie onder commerciële bedrijfsomstandigheden. Het aandeel steeg 5,4 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak.
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