Heb je bitcoin, ether of andere crypto? Dan klinkt het nieuwste box 3-plan als goed nieuws, maar het is nog niet zeker dat het ook voor jou geldt. Het kabinet wil de waardestijging van beleggingen straks pas belasten als je verkoopt. Volgens Crypto Insiders worden daarbij expliciet aandelen en obligaties genoemd. Hoe digitale munten worden behandeld, is nog niet bekendgemaakt.

De draai zit in een aanbod dat het kabinet-Jetten zaterdag aan oppositiepartijen deed om steun te krijgen voor de begroting. Dat meldden De Telegraaf en BNR, en Crypto Insiders baseert zich op NU.nl. Een definitief akkoord is het nog niet.

Eerder schreven wij "Ook gewoon spaargeld kan meetellen: dit moet je weten over box 3" en "Heb je beleggingen of een tweede woning? In 2027 betaal je per €100.000 zo'n €133 extra belasting, ook al blijft het tarief gelijk". In dit stuk kijken we alleen naar de vraag wat het nieuwe plan betekent voor wie crypto heeft.

Van jaarlijkse heffing naar belasting bij verkoop

In het wetsvoorstel dat nu voorligt, de Wet werkelijk rendement box 3, betaal je voor de meeste bezittingen elk jaar belasting over de waardestijging, ook als je niets verkoopt. Alleen voor vastgoed, zoals een tweede woning, en voor aandelen in startups en scale-ups reken je pas bij verkoop af, zo staat op de site van de Rijksoverheid

Het aanbod van zaterdag gaat veel verder: box 3 moet volledig een vermogenswinstbelasting worden. Over het tempo lopen de berichten uiteen. Crypto Insiders noemt 2028 als startjaar, terwijl De Belegger het houdt op "zo snel mogelijk". Premier Jetten zei vrijdag dat invoering in 2028 onderdeel is van de gesprekken.

Op papier staat nog niets. Volgens De Belegger moet er vóór de Algemene Financiële Beschouwingen van 1 en 2 oktober een brief met het uitgewerkte voorstel naar de Tweede Kamer. ChristenUnie, Pro en Volt zagen zaterdag beweging, JA21 en SGP nog niet.

Aandelen en obligaties worden bij naam genoemd. Crypto niet.

Juist voor crypto maakt de keuze veel uit

In het huidige wetsvoorstel telt de jaarlijkse waardeverandering van crypto in principe mee voor de belasting, ook als je niets verkoopt. CryptoBenelux wees er eerder deze maand op dat crypto niet onder de uitzondering voor vastgoed valt.

CryptoBenelux rekent een voorbeeld voor. Iemand heeft op 1 januari voor €50.000 aan crypto, en aan het eind van het jaar is dat €80.000 waard, zonder dat er iets is verkocht. Onder een jaarlijkse heffing kan die stijging toch meetellen als belastbaar rendement. Bitcoinmagazine kwam in februari in een vergelijkbaar voorbeeld uit op €10.800 belasting over een waardestijging van €30.000.

Bitcoin kan in één jaar tientallen procenten stijgen en daarna weer hard dalen. Je kunt dus op papier flink in de winst staan zonder dat je er één euro van op je rekening hebt. Bij een verkoopregel betaal je pas als je winst echt binnen is, en kun je de belasting betalen uit wat de verkoop oplevert.

Waarom het nog alle kanten op kan

Volgens Crypto Insiders is het voor cryptobeleggers vooral belangrijk of alle beleggingen in het uiteindelijke voorstel onder dezelfde verkoopregel vallen. Het kabinet liet zich daar nog niet over uit. Jetten wilde vrijdag niet zeggen welke van de eerder geschetste vier routes het kabinet kiest.

Ik ga ook bij uw vraag helaas geen antwoord geven op welke route het kabinet nu voor zich ziet. - Premier Rob Jetten, volgens De Belegger

Het dossier lag de afgelopen week al open. Op 22 september besprak de Kamercommissie voor Financiën een brief waarin het kabinet vroeg om de behandeling van de wet voorlopig stil te leggen, meldde CryptoBenelux . De reden: de wensen voor aanpassingen en de manier om die te betalen liggen ver uit elkaar.

Ook het geld speelt mee. Volgens stukken die de NOS inzag, komt er bij een volledige vermogenswinstbelasting in totaal 11 tot 25 miljard euro minder binnen, onder meer omdat de belasting pas bij verkoop wordt geïnd. Het kabinet moet nog uitleggen hoe het dat tekort opvangt. Daarna moeten de Tweede én de Eerste Kamer instemmen.

Voor je aangifte verandert nu niets

Het nieuwe plan gaat pas over de jaren vanaf 2028. De Belastingdienst rekent crypto nu gewoon tot box 3, en voor de aangifte telt de waarde op 1 januari om 00.00 uur, schrijft CryptoBenelux.

Wat je nu kunt doen