Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

Je zonnepanelen blijven stroom opwekken, maar vanaf 1 januari 2027 verandert de rekensom op je energierekening. Dan stopt het salderen: stroom die je teruglevert, kun je niet meer wegstrepen tegen stroom die je later afneemt. Je krijgt nog wel een terugleververgoeding. Drie keuzes helpen je om je daarop voor te bereiden, zonder meteen een duur apparaat aan te schaffen.

Gebruik je stroom wanneer je panelen leveren?

De eerste keuze gaat niet over je dak, maar over je dagindeling. Laat de vaatwasser of wasmachine waar mogelijk draaien wanneer je panelen stroom produceren. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Kijk dan of je het laden naar die uren kunt verschuiven.

Stroom die je opwekt en meteen gebruikt, hoef je niet van je leverancier te kopen. Je betaalt daarover ook geen energiebelasting of terugleverkosten. Dat maakt direct gebruik vanaf 2027 belangrijker.

Zet niet alles tegelijk aan: dan kun je alsnog meer stroom vragen dan je panelen op dat moment leveren. Spreid de apparaten en kijk naar de actuele opwek, niet alleen naar de klok. Doe dat bij voorkeur wanneer je thuis bent.

Het doel is bestaande verbruiksmomenten te verplaatsen, niet méér stroom te gebruiken. Een extra apparaat aanschaffen alleen om je zonnestroom ‘op te maken’ is geen bespaarplan.

De voordeligste verandering kan in je dagritme zitten, niet in je meterkast.

Vergelijk je het hele energiecontract?

De tweede keuze is je energiecontract. Een hoge terugleververgoeding klinkt aantrekkelijk, maar vertelt niet wat je aan het einde van het jaar overhoudt. Kijk ook naar de stroomprijs die je betaalt, de vaste leveringskosten en de terugleverkosten.

Tot 1 januari 2030 moet de terugleververgoeding minimaal 50 procent van het kale leveringstarief bedragen. Dat is het tarief zonder belastingen, dus niet de helft van je volledige stroomprijs. Bovendien kunnen er terugleverkosten tegenover staan.

Vraag daarom om een berekening met jouw verwachte afname én teruglevering. Controleer specifiek welke voorwaarden vanaf 2027 gelden, ook als je contract al eerder begint. Vergelijk totale jaarkosten, inclusief eventuele kortingen en gas als dat onderdeel is van het aanbod.

Een dynamisch contract is daarbij niet automatisch de winnaar. Of het past, hangt onder meer af van je verbruik en hoeveel je kunt sturen op wisselende prijzen.

Een hoge terugleververgoeding is nog geen goedkoop energiecontract.

Koop je een thuisbatterij, of reken je eerst?

De derde keuze is de thuisbatterij. Die kan zonnestroom bewaren voor later, maar maakt je niet vanzelf financieel beter af. De aanschaf kost geld en terugverdienen is onzeker.

Laat een aanbieder daarom rekenen met jouw werkelijke verbruik, de volledige installatiekosten en de contractvoorwaarden. Vraag welke aannames achter de beloofde besparing zitten. Extra eigen verbruik is niet hetzelfde als winst op je investering.

Begin liever met meten en vergelijken. Pas als duidelijk is hoeveel stroom je werkelijk kunt verschuiven of opslaan, kun je beoordelen of een batterij bij jouw huishouden past. Het einde van salderen is een reden om opnieuw te rekenen, niet om overhaast te kopen.

Dit verandert op 1 januari 2027

Salderen stopt. Voor teruggeleverde stroom krijg je een vergoeding, terwijl terugleverkosten mogelijk blijven. Direct gebruikte zonnestroom loopt niet via je energieleverancier. Je uiteindelijke voordeel hangt af van je verbruik, contract en eventuele investering in opslag.

Meer weten?