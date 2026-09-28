Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

Na een lange reis is een kop thee op de hotelkamer verleidelijk. Maar voordat je de waterkoker vult: sommige gasten gebruiken zo’n apparaat niet alleen voor thee of oploskoffie. Er gaan verhalen rond over hotelbezoekers die er noedels, eieren en zelfs sokken of ondergoed in bereiden of wassen.

Dat klinkt vooral onsmakelijk — en dat is precies de reden waarom veel reizigers liever voor een drankje in de lobby, hotelbar of een nabijgelegen café kiezen. Toch is er ook geruststellend nieuws: als het water werkelijk kookt, worden de meeste ziektekiemen gedood.womanly+1

De waterkoker is geen privé-apparaat

Een waterkoker op een hotelkamer wordt door veel verschillende gasten gebruikt. Niet iedereen houdt zich daarbij aan het doel van het apparaat.

Hotelexpert Vincent van Dijk vertelde eerder dat hij verhalen kent over reizigers die waterkokers gebruiken om eten te koken, zoals noedels, maar ook om sokken en ondergoed te wassen. Bovendien worden zulke apparaten volgens hem niet altijd vaak genoeg ontkalkt.

Daarmee is het vooral een kwestie van vertrouwen: je weet niet wie de waterkoker vóór jou gebruikte, waarvoor die is gebruikt en hoe grondig hij tussendoor is schoongemaakt.

Waarom dat niet alleen vies voelt

De binnenkant van een waterkoker is lastig te controleren. Kalkresten, verkleuring, aanslag of een muffe geur kunnen erop wijzen dat het apparaat al langere tijd niet goed is gereinigd. En hoewel hotelkamers worden schoongemaakt, hebben medewerkers doorgaans weinig tijd per kamer. Daardoor krijgen objecten die minder zichtbaar zijn — zoals waterkokers, afstandsbedieningen en lichtknoppen — mogelijk niet altijd dezelfde aandacht als het bed of de badkamer.

Dat betekent niet dat elke hotelwaterkoker vies is. Veel hotels onderhouden hun kamers en apparaten zorgvuldig. Maar als je het niet zeker weet, is het begrijpelijk dat je geen zin hebt in een kop thee uit een apparaat dat eerder misschien als miniwasmachine of pan is gebruikt.

Is het ook echt ongezond?

Waarschijnlijk is het gezondheidsrisico beperkt als de waterkoker correct werkt en het water volledig kookt. Microbioloog Jan Kluytmans stelt dat water bij 100 graden Celsius steriel is en dat eventuele bacteriën door het koken worden gedood. Volgens hem hoeven hotelgasten zich daarom in principe geen grote zorgen te maken over een kop thee uit de waterkoker.womanly+1

De belangrijkste kanttekening: koken lost niet alles op wat je onaangenaam vindt. Kalkaanslag, vuilresten, oude voedseldeeltjes of gebrekkig onderhoud zijn niet bepaald ingrediënten die je graag bij je ontbijt of avondthee aantreft. En je weet niet altijd of een waterkoker daadwerkelijk tot het kookpunt komt of goed is schoongemaakt.

Toch thee zetten? Doe dan dit

Wie de waterkoker niet wil mijden, kan het risico en vooral het ongemakkelijke gevoel beperken:

Kijk eerst in de waterkoker voordat je hem vult: let op zichtbare aanslag, roest, zwevende resten of een vreemde geur.

Spoel het apparaat om met schoon water.

Kook één volle kan water en giet die weg voordat je water voor thee of koffie zet.

Gebruik altijd vers water uit de kraan of een fles; laat oud water niet opnieuw opkoken.

Vraag bij twijfel de receptie om een schone of vervangende waterkoker.

Kies voor thee of koffie uit de lobby als de waterkoker er onverzorgd uitziet.

De conclusie

De hotelwaterkoker hoeft geen gezondheidsramp te zijn: goed kokend water doodt veel micro-organismen. Maar de verhalen over eerdere gasten die er eten, kleding of ondergoed in verwerken, maken het apparaat voor veel mensen begrijpelijkerwijs minder aantrekkelijk.