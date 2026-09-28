Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

Ze hangen in de keuken, naast je bed en achter de tv. Stekkers die al maanden in het stopcontact zitten en stiekem stroom slurpen. Sommige mensen trekken ze daarom regelmatig uit de muur. Maar levert dat écht geld op?

Milieu Centraal schrijft dat een gemiddeld Nederlands huishouden al snel €100 per jaar kan besparen door de stekkers van niet-essentiële apparaten uit het stopcontact te halen. Hoeveel het bij jou precies is, hangt af van hoeveel oude apparaten je hebt.

Sluipverbruik

Dat komt doordat nieuwere apparaten minder sluipverbruik hebben dan oudere. De EU heeft regels opgesteld voor hoeveel energie een apparaat mag gebruiken in stand-by of als het uitstaat. Bij oudere apparaten kan het wel flink oplopen. Let op computers, opladers, koelkasten en wasmachines.

Ter vergelijking: Amerikaans onderzoek liet zien dat stand-bystand gemiddeld verantwoordelijk is voor 5 tot 10 procent van het energieverbruik in huis. In Nederland ligt dat waarschijnlijk lager. Met de gestegen energiekosten door inflatie wordt de besparing in absolute zin wel groter.

De vijf grootste sluipverbruikers

Volgens energiemaatschappij Nuon kosten deze apparaten je het meest:

1. Computer met randapparatuur: €33 per jaar

2. Tv met video- of dvd-speler: €15 per jaar

3. Koffiezetapparaat: €6 per jaar

4. Tuner, versterker en cd-speler: €6 per jaar

5. (Combi-)magnetron: €4 per jaar

Onder randapparatuur vallen apparaten die je op je computer aansluit, zoals een muis, speaker, harde schijf of printer.

Telefoonlader valt mee

Zit je oplader de hele dag in het stopcontact? Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je kunt meten hoeveel stroom je oplader gebruikt met een elektriciteitsmeter. Je hebt wel een nauwkeurig exemplaar nodig, anders zie je een nul op de teller.

Een ongebruikte lader verbruikt namelijk weinig. Met de elektriciteit die een ongebruikte lader in een uur opslurpt, kun je slechts een seconde stofzuigen.

Laat je de lader een heel jaar ongebruikt zitten, dan tikt het toch aan. Daarmee verspil je anderhalve kilowatt aan energie. Daar had je drie wasbeurten van kunnen draaien.

Één stekkerblok

Geen zin om elke dag stekkers los te trekken? Gebruik voor meerdere apparaten één stekkerblok met aan-uitknop. Met één klik haal je alle apparaten van de stroom, zonder dat je iets hoeft los te trekken.

Zet er bijvoorbeeld je computer met randapparatuur op en je tv met speler. Dat zijn precies de grootste sluipverbruikers uit het lijstje.