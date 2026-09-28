ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

Economie
door Peter Janssen
maandag, 28 september 2026 om 10:40
182784545_m
Volg ons op Google Nieuws
Ze hangen in de keuken, naast je bed en achter de tv. Stekkers die al maanden in het stopcontact zitten en stiekem stroom slurpen. Sommige mensen trekken ze daarom regelmatig uit de muur. Maar levert dat écht geld op?
Milieu Centraal schrijft dat een gemiddeld Nederlands huishouden al snel €100 per jaar kan besparen door de stekkers van niet-essentiële apparaten uit het stopcontact te halen. Hoeveel het bij jou precies is, hangt af van hoeveel oude apparaten je hebt.

Sluipverbruik

Dat komt doordat nieuwere apparaten minder sluipverbruik hebben dan oudere. De EU heeft regels opgesteld voor hoeveel energie een apparaat mag gebruiken in stand-by of als het uitstaat. Bij oudere apparaten kan het wel flink oplopen. Let op computers, opladers, koelkasten en wasmachines.
Ter vergelijking: Amerikaans onderzoek liet zien dat stand-bystand gemiddeld verantwoordelijk is voor 5 tot 10 procent van het energieverbruik in huis. In Nederland ligt dat waarschijnlijk lager. Met de gestegen energiekosten door inflatie wordt de besparing in absolute zin wel groter.

De vijf grootste sluipverbruikers

Volgens energiemaatschappij Nuon kosten deze apparaten je het meest:
1. Computer met randapparatuur: €33 per jaar
2. Tv met video- of dvd-speler: €15 per jaar
3. Koffiezetapparaat: €6 per jaar
4. Tuner, versterker en cd-speler: €6 per jaar
5. (Combi-)magnetron: €4 per jaar
Onder randapparatuur vallen apparaten die je op je computer aansluit, zoals een muis, speaker, harde schijf of printer.

Telefoonlader valt mee

Zit je oplader de hele dag in het stopcontact? Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je kunt meten hoeveel stroom je oplader gebruikt met een elektriciteitsmeter. Je hebt wel een nauwkeurig exemplaar nodig, anders zie je een nul op de teller.
Een ongebruikte lader verbruikt namelijk weinig. Met de elektriciteit die een ongebruikte lader in een uur opslurpt, kun je slechts een seconde stofzuigen.
Laat je de lader een heel jaar ongebruikt zitten, dan tikt het toch aan. Daarmee verspil je anderhalve kilowatt aan energie. Daar had je drie wasbeurten van kunnen draaien.

Één stekkerblok

Geen zin om elke dag stekkers los te trekken? Gebruik voor meerdere apparaten één stekkerblok met aan-uitknop. Met één klik haal je alle apparaten van de stroom, zonder dat je iets hoeft los te trekken.
Zet er bijvoorbeeld je computer met randapparatuur op en je tv met speler. Dat zijn precies de grootste sluipverbruikers uit het lijstje.
Bron: Milieu Centraal

Lees ook

Best wel gek: wetenschappers willen elektriciteit halen uit aardrotatieBest wel gek: wetenschappers willen elektriciteit halen uit aardrotatie
Teken gebruiken statische elektriciteit om naar hun prooi (dat ben jij) toe te 'vliegen'Teken gebruiken statische elektriciteit om naar hun prooi (dat ben jij) toe te 'vliegen'
Stroom op het verkeerde moment gebruiken kost je straks tot €30 per maand extraStroom op het verkeerde moment gebruiken kost je straks tot €30 per maand extra
De warmste zomer ooit is voorbij: zoveel kostte hij jouw huishouden extra aan stroom, water en etenDe warmste zomer ooit is voorbij: zoveel kostte hij jouw huishouden extra aan stroom, water en eten
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

focusflitsers-header

Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

generated-image (9)

Krijg je in 2027 meer pensioen bij ABP of PME? Van elke €100 verhoging lever je bijna €14 zorgtoeslag in

juristen duizenden rechtszaken verwacht energietoeslag studenten1680683170

Studeerde je tussen 2015 en 2023? Je krijgt nog ruim €2.100 extra, maar pas in april 2027 en je rente loopt intussen gewoon door

anp270926068 1

Wereldkampioene Vollering krijgt boete van wielerbond UCI

9fdd7ec5-3f5b-4e00-b041-b723d107c298

Verhuur je je Spaanse vakantiehuis? Spanje wil dinsdag 21% btw op korte verhuur en tot 50% hogere IBI invoeren

Loading