Damrak sluit lager na ontslag Fed-bestuurder door Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager gesloten. Beleggers verwerkten het ontslag van bestuurder Lisa Cook van de Federal Reserve door de Amerikaanse president Donald Trump. De stap wordt gezien als een nieuwe aanval op de onafhankelijkheid van de centrale bank. Trump wil al langer dat de Fed de rente verlaagt om de economie te stimuleren.

Cook werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden en wordt door Trump beschuldigd van hypotheekfraude. Het is nog nooit voorgekomen dat een Amerikaanse president een Fed-gouverneur uit diens functie heeft gezet. Met het ontslag krijgt Trump de mogelijkheid om een nieuwe bestuurder aan te stellen. Op die manier zou hij meer invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de centrale bank.

De AEX-index eindigde 0,7 procent lager op 904,91 punten. De MidKap sloot 1,1 procent lager op 936,87 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt eindigden tot 0,6 procent lager.