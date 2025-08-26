Keijzer: aangepaste woonwet is discriminerend, herstel is nodig

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft een woonwet van het kabinet zodanig aangepast dat die discriminerend uitpakt voor statushouders. Dit moet "gerepareerd" worden, vindt demissionair minister Mona Keijzer (BBB), "waarbij duidelijk is dat dit ingevoegde wetsartikel in deze vorm niet overeind kan blijven". De minister wil in overleg met de Eerste Kamer hoe dit nog aangepast kan worden.

Het gaat om een wijziging, ingebracht door de PVV, waardoor statushouders om geen enkele reden voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Dat verbod houdt in dat zij ook in gevallen van nood geen huis toegewezen kunnen krijgen. Nederlandse burgers hebben dat recht wel, waarmee oneigenlijk onderscheid gemaakt wordt tussen hen en statushouders, schrijft Keijzer.

De minister had de Tweede Kamer eerder al afgeraden voor het voorstel van de PVV te stemmen, aangezien het in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Desondanks kreeg het steun van de VVD, BBB, Forum voor Democratie, SGP en JA21, waardoor het amendement het nipt haalde bij een hoofdelijke stemming.