ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Keijzer: aangepaste woonwet is discriminerend, herstel is nodig

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 17:51
anp260825164 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft een woonwet van het kabinet zodanig aangepast dat die discriminerend uitpakt voor statushouders. Dit moet "gerepareerd" worden, vindt demissionair minister Mona Keijzer (BBB), "waarbij duidelijk is dat dit ingevoegde wetsartikel in deze vorm niet overeind kan blijven". De minister wil in overleg met de Eerste Kamer hoe dit nog aangepast kan worden.
Het gaat om een wijziging, ingebracht door de PVV, waardoor statushouders om geen enkele reden voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Dat verbod houdt in dat zij ook in gevallen van nood geen huis toegewezen kunnen krijgen. Nederlandse burgers hebben dat recht wel, waarmee oneigenlijk onderscheid gemaakt wordt tussen hen en statushouders, schrijft Keijzer.
De minister had de Tweede Kamer eerder al afgeraden voor het voorstel van de PVV te stemmen, aangezien het in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Desondanks kreeg het steun van de VVD, BBB, Forum voor Democratie, SGP en JA21, waardoor het amendement het nipt haalde bij een hoofdelijke stemming.
Vorig artikel

Damrak sluit lager na ontslag Fed-bestuurder door Trump

Volgend artikel

Advocaat Fed-bestuurder Cook wil rechtszaak aanspannen om ontslag

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

72773526_l

Van de hitte worden we sneller ouder