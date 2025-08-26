Brit Turner blijft Philipsen voor in vierde etappe Vuelta

VOIRON (ANP) - Ben Turner heeft de vierde etappe van de Vuelta gewonnen. De Brit van Ineos-Grenadiers was na 206,7 kilometer in de Franse finishplaats Voiron de beste in de massasprint. Hij bleef de Belgen Jasper Philipsen en Edward Planckaert, beiden van Alpecin-Deceuninck, voor.

De Fransman David Gaudu nam de rode leiderstrui over van de Deen Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike. De twee renners staan in dezelfde tijd, maar door de betere uitslag van Gaudu in deze etappe nam hij de leiding over.

Voor Turner is het de tweede overwinning van het seizoen. Hij won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van Polen. De Vuelta gaat woensdag na een verplaatsing verder met een ploegentijdrit in het Spaanse Figueres.

Twee beklimmingen

De vierde rit begon in het Italiaanse Susa en ging richting Frankrijk en was de langste in deze Ronde van Spanje. In het eerste deel van de etappe moesten de wielrenners over de Col de Montgenèvre en Col du Lautaret, twee beklimmingen van de tweede categorie. De Fransman Valentin Paret-Peintre, in de Tour de France nog winnaar van de etappe met finish op de Mont Ventoux, stapte ziek af.

Een kopgroep van vijf renners ging er al vroeg vandoor en pakte een maximale voorsprong van ruim 3 minuten. Het vijftal werd gegrepen op 90 kilometer van de finish in de afdaling van de Lautaret. De Spanjaard Sinuhé Fernández en de Fransman Bruno Armirail probeerden het nog in hun eentje. Armirail werd met 16 kilometer te gaan gegrepen door het peloton dat zich opmaakte voor een massasprint.

Rommelig

De aanloop naar de sprint was rommelig, maar Alpecin-Deceuninck, dat met Philipsen de eerste etappe won, zat op tijd vooraan. Planckaert trok de sprint aan voor Philipsen, maar die raakte ingesloten en kon zijn sprint pas laat inzetten. Turner, uit de Renewi Tour gehaald om zijn zieke ploeggenoot Lucas Hamilton bij Ineos te vervangen, was toen al niet meer in te halen.

Turner sprak in het flashinterview van een bizarre week. "Ik ging naar de Renewi Tour en toen zei het team tegen me dat ze me nodig hadden. Natuurlijk zeg je dan ja. Ik was heel teleurgesteld in de eerste etappe toen mijn ketting eraf liep. Ik geloofde in mezelf en dit was een perfecte finale voor mij, maar de laatste 100 meter voelden heel lang."